داكار 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقيه الدينية بسفارة المملكة في العاصمة السنغالية داكار توزيع 2000 سلة غذائية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين لشهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.ويستهدف البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية أكثر من ١٤ مدينة ومحافظة وإقليماً ومركزاً، عبر توزيع ٢٠٠٠ سلة غذائية ليستفيد منه ٢٠٠ ألف شخص.وأكد الملحق الديني بسفارة المملكة بالسنغال هزاع المطيري أن هذا البرنامج هو امتداد للدعم غير المحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمسلمين في العالم أجمع، مشدداً على أن الإجراءات تتم وفق التي أقرتها المنظمات الصحية لمواجهة جائحة كورونا.بدوره نوّه معالي مستشار رئيس الجمهورية يورو باه بجهود المملكة في مجال الإغاثة، مشيداً بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير العون وتقديم المساعدة، والإسهام في دعم جهود التنمية في العالم.// انتهى //14:10ت م0074