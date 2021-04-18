القاهرة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسحذّرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون بمن فيهم المرضى والنساء والأطفال، في ظل مواصلة سُلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن الأحوال الصحية والنفسية للأسرى تزداد ترديًا بسبب ممارسات سُلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات العنصرية بحقهم، في تجاهل تام لتحذيرات المنظمات الدولية المعنية، وعدم توفير الظروف الصحية الملائمة لهم داخل المعتقلات وأدوات الحماية الضرورية لمنع تفشي فيروس كورونا.وأكد تضامن جامعة الدول العربية ودعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني، وأسراه، مشيرًا إلى مطالبة الجامعة العربية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف والمؤسسات الدولية المعنية بمواصلة دورها وتحركاتها بخصوص الأسرى العرب والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز دعمها لإنفاذ قواعد القانون الدولي حمايةً لحقوق الأسرى.// انتهى //14:26ت م0079