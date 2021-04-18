أبها 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسانطلقت اليوم فعاليات ملتقى "كيف تبني مسكنك"، الذي تنظمه جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الهندسة من خلال منصة KKUx، بهدف تعريف المهتمين بقطاع العقار بأهم الخطوات في تملك المسكن، ومراحل بنائه في ظل التطورات المتسارعة في التشريعات في القطاع العقاري وتقنيات البناء.وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي خلال التدشين أن قطاع الإسكان حظي برعاية ودعم كبير من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الجامعة رأت الإسهام في هذا الجانب نظرًا لما يحظى به هذا القطاع من تحديث وتطوير بجانب مشاركة العديد من الجهات مع الجامعة في إطلاق هذا الملتقى منها جامعات سعودية أخرى وأمانة منطقة عسير ولجنة كود البناء السعودي وغيرها.من جهته أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمد آل مسفر أن هذا الملتقى يأتي للإسهام في تحقيق دعم برنامج جودة الحياة من خلال المسكن الآمن والمريح في إطار رؤية المملكة 2030.يذكر أن الملتقى يستمر على مدى 6 أيام، ويناقش من خلال الاتصال المرئي 6 محاور من خلال 20 متحدثًا متخصصًا في مجال البناء والعمران، ويمكن التسجيل فيه ومتابعة الندوات من خلال الرابط: http://buildyourhouse.online .// انتهى //14:31ت م0082