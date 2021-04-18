الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واستستقبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض طلبات التسجيل في برامج التدريب المساندة للعام التدريبي 1442هـ من خلال نظام تدريب الموظفين والذي تشرف عليه إدارة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي يستمر حتى تاريخ 12/ 9/ 1442هـ.وتأتي هذه الخطوة لتحسين كفاءة الطاقم التدريبي والوظيفي وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم لتطويرهم للحصول على أعلى معايير الآداء في الميدان التدريبي، والوصول بمخرجات تدريبية تواكب متطلبات سوق العمل.وأكد مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة على أتم الاستعداد لتقديم تلك البرامج وتغطية جميع منسوبي الإدارة، بالإضافة إلى منسوبي المنشآت التدريبية التابعة للمنطقة، مبيناً أنه من خلال تقييم التجارب السابقة للبرامج المقامة أثبتت فاعلية الاستفادة منها مما انعكس إيجابياً على المخرجات التدريبية لأبنائنا المتدربين والمتدربات، والذي بدوره سيدعم سوق العمل بكوادر مؤهلة تواكب رؤية المملكة 2030 التي هي طموح القيادة الحكيمة -أيدها الله-.يذكر أن الطرح النوعي لهذه البرامج من حيث تخصصاتها شامل لجميع التخصصات المتاحة في التدريب بالمؤسسة.// انتهى //14:37ت م0084