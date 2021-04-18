الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واستجاوزت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني" خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 21 ألف أسرة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء وحداتهم السكنية وفقاً لرغباتهم، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من "سكني" خلال الربع الأول 2021 والبالغ عددهم 70,120 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، منها 49,566 أسرة سكنت منازلها، ويستمر البرنامج في تسهيل خيارات وخدمات التملك عبر موقع وتطبيق سكني من خلال إجراءات بسيطة وميسرة، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط : http://qrco.de/sakani.ويوفّر برنامج سكني خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين الراغبين في بناء أراضيهم، حيث أتاح موقع وتطبيق "سكني" خدمة اختيار تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية بالشراكة مع عدة مكاتب هندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير أكثر من 30 تصميماً يلبي مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية.وكان ملتقى سكني الربعي الأول للعام 2021 شهد توقيع 4 اتفاقيات إضافية لتقديم تصاميم هندسية نموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر منصة سكني، وتدشين تطبيق "سكني" الإلكتروني الجديد وإطلاق خدمة التمويل السكني الإلكتروني لتسهيل استفادة الأسر السعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومشاركة شركاء منظومة الإسكان من البنوك السعودية وشركات التطوير والتمويل العقاري.ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري، ولتفاصيل أكثر حول خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/product/SC.يذكر أن "سكني" تمكّن منذ إطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 من خدمة أكثر من 1,1 مليون أسرة من مختلف الخيارات والحلول السكنية منها 424 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، ويستهدف "سكني" خدمة 220 ألف أسرة جديدة خلال العام الجاري 2021 بالاستفادة من خياراته وحلوله، ويواصل البرنامج توفير مخططات الأراضي والبالغ عددها 218 مخططاً تتضمن 180 ألف أرض، بالإضافة إلى المشروعات السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 97 مشروعاً سكنيا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.// انتهى //14:45ت م0087