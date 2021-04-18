جدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأغلقت أمانة محافظة جدة ساحات حراج سوق الخضار المركزي احترازيا حتى إشعار آخر والاكتفاء ببيع الجملة والتجزئة، كما ألزمت المستثمر بتسوير الموقع بالكامل وإنشاء مداخل ومخارج لتنظيم عملية الدخول والخروج.جاء ذلك بعد رصد تزايد في أعداد مرتادي السوق وضعف الإجراءات الاحترازية وعدم امتثال المتسوقين للتدابير وغياب التباعد الجسدي، كما يأتي هذا ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.وأوضح مدير أسواق النفع العام إبراهيم شبعاني, أن أعمال الإشراف والرقابة على سوق الخضار المركزي مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتنظيمية، مشيرا إلى أن الأمانة طبقت خلال جائحة كورونا عدة إجراءات احترازية، كما كلفت مراقبين لمتابعة الأعمال في الموقع والرفع عن القصور والملاحظات على المستثمر لاتخاذ الاجراءات النظامية حياله.وأكدت الأمانة حرصها على سلامة الجميع بتطبيق التعليمات النظامية حيال مخالفات الإجراءات الوقائية، كما ثمنت تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى //15:43ت م0099