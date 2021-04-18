مكة المكرمة06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسزار وزير الشؤون الإسلامية الماليزي الدكتور ذو الكفل محمد البكري وسفير ماليزيا لدى المملكة، داتو عبدالرزاق بن عبدالوهاب ، اليوم , مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين .وتجول الوزير الماليزي والوفد المرافق له في معرض عمارة الحرمين الشريفين، وقاعات المعرض، للتعرف على المقتنيات النادرة التي يحتويها، ثم اطلعوا على مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة واستمعوا لشرح عن المجمع والمعرض من مدير العلاقات بالمجمع رائد اللحياني، ومدير معرض عمارة الحرمين بندر الشهري .وأبدى الوفد الزائر إعجابهم بما وجدوه من اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاها الله- للحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //15:55ت م0101