الأحساء 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 إبريل 2021 م واسأنجزت أمانة محافظة الأحساء خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي 1787 خدمة ومعاملة إلكترونية للمستفيدين، والدعم الفني المتعلق بإجراءات الفرز والدمج لقطع الأراضي، والتفاعل مع 1876 طلباً للمساعدة الفورية عبر البوابة الالكترونية للأمانة.وأوضح مساعد أمين الأحساء لتقنية المعلومات المهندس محمد الفقير، أن الأمانة سعت إلى إيجاد تطبيقات وأنظمة الكترونية ورقمية عدة تُحقق أعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وتقديم جميع خدماتها للمستفيدين من خلال المنظومة التقنية، ورفع الإنتاجية والكفاءة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين والتيسير عليهم وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية.وبين أن خطط واستراتيجيات الأمانة تهدف الى تعزيز التطوير الاجرائي تحقيقاً للاستثمار الأمثل لتقنية المعلومات في القطاع البلدي، وحوكمة جميع الإجراءات.// انتهى//16:05ت م0103