رام الله 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وتحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما استدعت مخابرات الاحتلال مدير المسجد عمر الكسواني، للتحقيق معه.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 56 مستوطنا و52 طالبا يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة، مشيرة إلى أن مخابرات الاحتلال استدعت الكسواني للتحقيق معه في مركز التوقيف "المسكوبية".// انتهى //16:11ت م0105