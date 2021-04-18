رام الله 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا و2064 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.1٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 170 مصابا بكورونا في العناية المركزة، بينهم 48 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 493 مريضا.// انتهى //16:15ت م0109