الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان اليوم , حملتها السنوية #أجرك_بعطائك، التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك لمساعدة مرضى السرطان في المملكة.وتهدف إلى التعريف بالخدمات المقدمة من الجمعية للمرضى من مساعدات مالية وتوفير تذاكر النقل والإسكان والتي تجاوزت خلال آخر (5) سنوات أكثر من (100,000) خدمة بمبلغ تجاوز (89,000,000) ريال.وأوضحت الجمعية أن الحملة ستكون عن طريق عدداً من الوسائل لتساهم في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة التي ترتكز على توسيع نطاق خدمات الجمعية واستفادة أكبر شريحة ممكنة لمرضى السرطان في المملكة من هذه الخدمات، مشددة على أهمية الجانب التثقيفي والتوعوي بمرض السرطان، والتعريف بالجمعية والخدمات التي تقدمها، ونشر وترسيخ أسم الجمعية في أذهان الناس، مبيناً أن الجمعية سباقة دائماً في مبادراتها التي تعنى بمساعدة مرضى السرطان عن طريق عدداً من الخدمات المتنوعة التي تقدمها لهم لاستكمال خطة علاجهم.ودعت جميع فئات المجتمع بدعم مرضى السرطان من خلال الرقم (5070) مبينا أن قيمة الرسالة الواحدة هي 10 ريالات وللاشتراك الشهري يتم إرسال رقم (1) على (5070)، حيث تبلغ تكلفة الاشتراك الشهري 12 ريالا سعوديا علما بأن هذا الرقم متاح للمشتركين في كافة شركات الاتصالات العاملة في المملكة.//انتهى//16:20ت م0110