الرباط 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن برنامجها الخاص بالاحتفاء باليوم العالمي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية به، والذي ستخلده في موضوع "متحدون من أجل الفن والتراث"، من خلال مشروع يتضمن عددا من الندوات الدولية والدورات التدريبية على مدى شهر كامل، لإبراز ما يتميز به التراث الثقافي المادي واللامادي في دول العالم الإسلامي من غنى وتنوّع وأصالة.وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، ان هذا الاحتفال، الذي يمتد من 18 أبريل الموافق لليوم العالمي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، إلى يوم 18 مايو، الموافق لليوم العالمي للمتاحف، والذي يتميز بالظرفية الصحية الاستثنائية دفعها الى اعتماد برامج بديلة عن البرامج الحضورية، وتقديم الدعم اللازم للمواقع التراثية المتضررة في عدد من الدول الأعضاء، وكذا تنظيم عدد من البرامج والأنشطة ضمن رؤية شمولية ومتوازنة لمستقبل تراث العالم الإسلامي في أفق 2030.// انتهى //16:24ت م0112