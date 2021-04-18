مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واساستحدث تجمع مكة المكرمة الصحي مسار خاص تحت شعار (نمنحك ‫الأولوية‬ .. لأنك غالي علينا) والذي يهدف إلى تخصيص مسار خاص للفئة المستهدفة منذ وصولهم لمركز اللقاحات والمرور عبره دون التسجيل أو تحديد موعد وخدمته بسرعة أكبر بعد حصولهم على بطاقة من بوابة الدخول ويتم مرافقته خلال رحلته لتلقي اللقاح وذلك ضمن خدمة أولوية التي أطلقتها وزارة الصحة والتي يتم خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) المستجد لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وذلك لجميع المواطنين والمقيمين.ويهدف التجمع الصحي إلى تسهيل رحلة المستفيد من الفئة المستهدفة بشكل أسرع دون الانتظار أو التقيد بوقت محدد وتقديم الخدمة على أعلى درجة من العناية والحرص.وتم تخصيص مسارات خاصة في مراكز اللقاح التابعة للتجمع الصحي بمكة بحيث يتم استقبال المستفيد من البوابة وتسليمه بطاقة معقمة يتوجه بعدها إلى منصة استقبال خاصة بالفئة المستهدفة للتسجيل وبعدها يتم مرافقته إلى غرفة التطعيم لتلقي اللقاح بكل يسر وسهولة.كما يسعى التجمع إلى تسهيل رحلة المستفيد في جميع المراكز منذ وصولهم وحتى مغادرتهم حيث تقدر المدة الزمنية للرحلة منذ الوصول حتى تلقي الجرعة بحوالي 6 دقائق، و بعدها ينتظر المستفيد للاطمئنان عليه ويغادر عبر بوابة خاصة.// انتهى //17:14ت م0143