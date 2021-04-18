الخرطوم 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسعقدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي اليوم، اجتماعا بالسفراء الأعضاء بالاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى الخرطوم، بحضور وزير الري السوداني ياسر عباس.وقدمت الوزيرة شرحا مفصلا عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرا في كينشاسا، موضحة موقف السودان الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الاثيوبي.وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الأفريقية للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.من جانبه قدم وزير الري شرحا عن الاجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات، مشيرا إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل لاتفاق عاجل، مؤكدا ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة.// انتهى //17:32ت م0147