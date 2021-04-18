نجران 06 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسنفذ فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1442هـ، 224 برنامجاً تدريبياً في 103 مدارس بالمنطقة، استفاد منها 10809 طلاب وطالبات، وذلك ضمن برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي.وشملت المؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي جامعة نجران، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وتعليم محافظة شرورة، والكلية التقنية، والمعهد الصناعي الثانوي بقسميه البنين والبنات.//انتهى//17:34ت م0150