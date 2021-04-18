القاهرة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسطالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإجبار سُلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة لهم.وأدان العسومي في بيان له اليوم بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني"، استمرار سُلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الممنهجة بحقهم، والتي تخالف كافة القوانين والقواعد الدولية، مُحملًا القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.ودعا رئيس البرلمان العربي الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المعنية كافة إلى بلورة تحرك دولي جاد للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) وإلزامها بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى، وفضح الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها بحقهم أمام العالم أجمع، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع الأسرى الفلسطينيين، ومُعربًا عن التقدير الكامل لتضحياتهم وصمودهم لنَيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.// انتهى //17:37ت م0151