الباحة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأكد معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أنّ المملكة منذ تأسيسها , أخذت على عاتقها السّعي نحو خدمة القرآن الكريم، والعمل به؛ فضلاً عن وتعليمه، ونشره، وطباعته.وقال في تصريح بمناسبة بدء التصفيات النهائيّة للمسابقة المحليّة على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، وتلاوته، وتفسيره؛ للبنين والبنات ، جاءت مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات بوصفها استمرارًا لتلك العناية الجليلة، وتتابعًا لذلك الاهتمام الكبير بكتاب الله، وتعزيزًا قويًّا للمبدأ الذي قامت عليه هذه البلاد الطاهرة.وأضاف : ما نشهده في الدورة الثانية والعشرين لهذه المسابقة الكريمة؛ يأتي في سياق ما يضطّلع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله ــ من دعمٍ، وتشجيع لجميع أبناء وبنات هذا الوطن العظيم لحفظ كتاب الله تعالى، وحثٍّ على تدبر معانيه، وفهم مقاصده.// انتهى //17:48ت م0153