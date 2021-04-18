الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية , عن أسماء المشاركات الفائزة بجائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في موسمها الثاني.وذكر المشرف على الجائزة بالمركز الأخصائي عبدالآله خياط أن مسابقة جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية تعدّ من المسابقات النوعية التي يسعى المركز من خلالها الى دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتحفيز المنشآت الصحية النفسية الحكومية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات، ونشر أفضل الممارسات والتجارب على المستوى الوطني، بالإضافة إلى بث روح المنافسة بين العاملين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، وتكريم الأفراد والجهات الداعمة لبرامج تعزيز الصحة النفسية المجتمعية.ودعا المشاركين بالمسابقة الى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز للاطلاع على أسماء الفائزين في كل مجال، مبينًا أن المشاركات الفائزة في هذا العام كانت في مبادرات وأنشطة نوعية أسهمت في تعزيز الصحة النفسية.//انتهى//19:02ت م0160