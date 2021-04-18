القاهرة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس"، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح له، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، والجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم لإحلال الأمن والاستقرار ودعم الوصول لتسوية شاملة للأزمة الليبية، بالإضافة إلى استعراض آخر مُستجدات ملف سد النهضة.وأضاف حافظ أن الوزيرين ناقشا أيضًا سُبل الاستفادة المتبادلة من تجارب مصر واليونان على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.// انتهى //19:15ت م0161