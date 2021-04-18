سياسي / الخارجية الأمريكية ترفع مستوى تحذير السفر إلى تشاد إلى المستوى ‏الرابع ‏

الأحد 1442/9/6 هـ الموافق 2021/04/18 م واس
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واشنطن 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس
رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى تشاد إلى المستوى ‏الرابع، مشيرةً إلى أن هذا التحذير يحل محل إرشادات السفر السابقة الصادرة في ‏‏19 مارس 2021.‏
وحذرت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي اليوم، من السفر إلى تشاد ‏بسبب كوفيد 19 والاضطرابات المدنية والعنف المسلح، والجريمة والإرهاب والاختطاف وحقول الألغام.‏
// انتهى //
19:17ت م
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