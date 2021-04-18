سياسي / الخارجية الأمريكية ترفع مستوى تحذير السفر إلى تشاد إلى المستوى الرابع
الأحد 1442/9/6 هـ الموافق 2021/04/18 م واس
واشنطن 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس
رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى تشاد إلى المستوى الرابع، مشيرةً إلى أن هذا التحذير يحل محل إرشادات السفر السابقة الصادرة في 19 مارس 2021.
وحذرت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي اليوم، من السفر إلى تشاد بسبب كوفيد 19 والاضطرابات المدنية والعنف المسلح، والجريمة والإرهاب والاختطاف وحقول الألغام.
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19:17ت م
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