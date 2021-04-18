واشنطن 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسرفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى تشاد إلى المستوى ‏الرابع، مشيرةً إلى أن هذا التحذير يحل محل إرشادات السفر السابقة الصادرة في ‏‏19 مارس 2021.‏وحذرت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي اليوم، من السفر إلى تشاد ‏بسبب كوفيد 19 والاضطرابات المدنية والعنف المسلح، والجريمة والإرهاب والاختطاف وحقول الألغام.‏// انتهى //19:17ت م0162