مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسنفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد التربوي , مبادرة " الخدمات التربوية المرئية " التي تخدم الطلاب والطالبات طيلة أيام الاختبارات .وتهدف المبادرة إلى المساعدة في الإجابات والحلول للمسائل التي استعصت على الطلاب والطالبات أثناء استعدادهم للاختبار النهائي للمواد العلمية .وتم تنُفيذ المبادرة عبر منصة " الزووم " عبر قاعات افتراضية خلال أيام " الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس " الماضية فيما تستمر طيلة أيام الأسبوع ابتداء من اليوم .// انتهى //19:46ت م0164