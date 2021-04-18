عام / تعليم مكة يُطلق مبادرة " الخدمات التربوية المرئية
الأحد 1442/9/6 هـ الموافق 2021/04/18 م واس
مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس
نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد التربوي , مبادرة " الخدمات التربوية المرئية " التي تخدم الطلاب والطالبات طيلة أيام الاختبارات .
وتهدف المبادرة إلى المساعدة في الإجابات والحلول للمسائل التي استعصت على الطلاب والطالبات أثناء استعدادهم للاختبار النهائي للمواد العلمية .
وتم تنُفيذ المبادرة عبر منصة " الزووم " عبر قاعات افتراضية خلال أيام " الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس " الماضية فيما تستمر طيلة أيام الأسبوع ابتداء من اليوم .
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