جدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسقدمت جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة, ضمن مبادراتها لمساعدة الأسر المحتاجة 100 غرفة نوم كاملة المحتويات للمستفيدين الأكثر حاجة,ضمن سعيها المتواصل لإغاثة المحتاج و تفريج كربته.وبدأت نماء عمليات التوزيع منذ الثاني و العشرين من شعبان الماضي حتى الثاني من رمضان، كما أشركت الجمعية في تنفيذ عمليات التوزيع جميع مراكزها التنفيذية الموزعة في أنحاء محافظة جدة.وأوضح مدير عام الجمعية فيصل بن عبد الرحمن الحميد أن الجمعية حرصت على تأمين احتياجات المستفيدين الأكثر احتياجاً قبيل شهر رمضان وعيد الفطر، منوها بتواصل الجمعية لتقديم خدماتها وأداء مهمتها ورسالتها وسط تعاون مع جميع الجهات المعنية لتقديم دعمها للفئات المستحقة، كما تقوم بصرف المعونات للأسر التي دُرست حالتها وفق احتياجاتها آلياً، إلى جانب تحديثها بيانات المستفيدين بشكل دوري.يذكر أن جمعية نماء نالت جائزة مكة للتميز الاجتماعي من إمارة منطقة مكة المكرمة, وذلك مقابل الدور الاجتماعي للجمعية في خدمة المنطقة اجتماعياً واهتمامها بالإنسان، كما حصدت جائزة التميز في العمل الخيري لفئة المنشآت الاجتماعية والإغاثية الكبيرة على مستوى المملكة وذلك نظير الحرفية الإدارية .//انتهى//20:45ت م0172