نجران 06 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسوزعت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران، خلال الستة أيام الماضية من شهر رمضان، 4000 وجبة إفطار صائم.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن آلية عمل المشروع تبداً بتجهيز الوجبات الجافة والساخنة، وتحديد وفرز نقاطع التوزيع، وتوزيع الفرق التطوعية على المواقع، ومن ثم البدء بتوزيع الوجبات الطازجة على الصائمين من خلال إيصالها إلى منازلهم يومياً مع التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.وبين أن عدد الوجبات في مشروع إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك 20 ألف وجبة طازجة، يتم توزيعها على المستفيدين.//انتهى//21:52ت م0179