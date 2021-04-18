مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسشارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الفرق الإسعافية في المسجد الحرام بتقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم وفي أروقته وفي المسعى ومصليات النساء في شهر رمضان الكريم.وتأتي هذه المشاركة ضمن خطط الهيئة داخل المسجد الحرام وساحاته ، وتمارس الفرق التطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي دورًا إنسانيًا كبيرًا في العناية بضيوف بيت الله الحرام وسخرت الهيئة جميع الإمكانيات والتجهيزات التقنية والطبية لمنسوبيها والمتطوعين في سبيل الارتقاء بالخدمة الإسعافية إلى أفضل المستويات .وبلغ عدد المسجلين في الخدمات التطوعية للهلال الأحمر في المسجد الحرام 500 متطوعا ومتطوعة ، كما وفرت الهيئة باصات لنقل المتطوعين والمتطوعات من جدة ومن داخل العاصمة المقدسة إلي ساحات الحرم؛ لضمان الالتزام وتنظيم عمل تلك الفرق التطوعية ، وتحرص الهيئة على زيادة عدد الساعات وأعداد الفرق التطوعية خلال العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.ويذكر أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية وتعمل الهيئة على تطوير المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة الإنساني ويكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني منصة لتتطوع: https://srcavolunteer.srca.org.sa/#!/ar/home.// انتهى //21:57ت م0181