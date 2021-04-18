الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسعرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج التابعة لفرع منطقة الرياض المحتوى التوعوي لحملة " ( الصيام جُنة)" في المجمعات التجارية بالخرج وذلك من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإلكترونية في الأسواقوالمجمعات التجارية، وذلك ضمن أعمال فرع منطقة الرياض التوعوية للتذكير بفضل الصيام وآدابه. مع مراعاة التدابير والاحترازات الوقائية.// انتهى //21:58ت م0182