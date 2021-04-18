المنامة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وذلك في قصر الصافرية.ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، في بداية اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسمو ولي العهد وتمنياتهما لمملكة البحرين قيادةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات في المنطقة.حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، كما حضره الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.// انتهى //22:30ت م0188