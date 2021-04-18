الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسانتزع الرباع السعودي سراج آل سليم ميداليتين فضيتين بالنتر والمجموع ضمن منافسات وزن 61 كجم ببطولة آسيا لرفع الأثقال للكبار، والمقامة حالياً بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وسط مشاركة 186 رباعاً ورباعة يمثلون 26 دولة.وجاء تتويج البطل آل سليم بعد رفعه 161 ‪كجم في لعبة النتر، وحصوله على 286‪ نقطة في المجموع، محتلاً المركز الثاني ليتوج بميداليتين فضيتين، كإنجاز تاريخي كبير على مستوى بطولات كبار القارة الصفراء للأثقال السعودية، و مشجعاً لبقية رباعي الأخضر في قدرتهم على المنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الوطن في هذه البطولة، التي تعتبر من أقوى بطولات العالم؛ لكونها تضم نخبة الرباعين الأبطال على المستوى الأولمبي والعالمية، ومؤكداً على علو كعب رياضة رفع الأثقال السعودية، وباتت رقماً صعباً في البطولات القارية على جميع المستويات.من جهة أخرى يواصل الأخضر السعودي غداً مشاركته في البطولة الآسيوية عبر مشاركة الرباع نواف المزيدي في منافسات المجموعة B لوزن 67 كجم، عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية.من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي تهنئته الخالصة ومباركته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللقيادة الرياضية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الإنجاز الذي حققه الرباع البطل سراج آل سليم في بطولة آسيا لرفع الأثقال للكبار، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه لعبة رفع الأثقال خاصة، والرياضة السعودية عامة من قبل القيادة الرشيدة ، وهو ما أثمر عن هذه الإنجازات في بطولة قوية وتأهيلية ضمت أكثر من 286 1‪ رباعاً، وفيها الكل يسعى للحصول على المراكز الأولى والحصول على نقاط التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020 // انتهى //22:34ت م0191