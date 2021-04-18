اقتصادي / " الدراسة الإستراتيجية للمشاريع “ بغرفة القصيم
الأحد 1442/9/6 هـ الموافق 2021/04/18 م واس
بريدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بالتعاون مع معالم لخدمات الأعمال ، ورشة عمل بعنوان " الدراسة الإستراتيجية للمشاريع sfsp “ مساء الثلاثاء المقبل " عن بعد " .
وستتناول الورشة مصادر الأفكار لمشروعك الناجح ، و منطلقات الافكار للمشاريع، ومراحل تطوير الفكره إلى فرصة ، بالاضافة إلى كيف تبدأ مشروعك، ودراسة الجدوى وتحليل السوق ، وتقييم المخاطر وتقليلها، وكيف تدير مشروعك بنجاح .
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23:33ت م
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