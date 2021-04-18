بريدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بالتعاون مع معالم لخدمات الأعمال ، ورشة عمل بعنوان " الدراسة الإستراتيجية للمشاريع sfsp “ مساء الثلاثاء المقبل " عن بعد " .وستتناول الورشة مصادر الأفكار لمشروعك الناجح ، و منطلقات الافكار للمشاريع، ومراحل تطوير الفكره إلى فرصة ، بالاضافة إلى كيف تبدأ مشروعك، ودراسة الجدوى وتحليل السوق ، وتقييم المخاطر وتقليلها، وكيف تدير مشروعك بنجاح .// انتهى //23:33ت م0204