القاهرة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن خالص التعازي والمواساة لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا حادث قطار مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن ضحايا ومصابين.وعبر العسومي في بيان له اليوم، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //23:47ت م0205