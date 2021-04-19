القدس المحتلة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واساعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس على المصلين بعد تأديتهم صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك، وخروجهم قرب باب العامود وشارع السلطان سليمان القريب من بابي العامود والساهرة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال استخدمت المياه العادمة لقمع المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين.// انتهى //00:25ت م0002