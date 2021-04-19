كينشاسا 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بينتو كيتا أن البعثة الأممية ماضية في سعيها لإحلال السلام في الكونغو الديمقراطية.وقالت بينتو كيتا في تصريح لها اليوم إن بعثة (مونوسكو) مستمرة في تعبئة كاملة من أجل استعادة سلطة الدولة في الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من الكونغو الديمقراطية وتحقيق الأمن والاستقرار, مرحبة في الوقت نفسه بالمبادرة البرلمانية لإنشاء لجنة تحقيق في الوضع الأمني.// انتهى //00:27ت م0003