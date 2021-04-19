حائل 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه أمس الأحد، حفل مراسم توقيع عقد الشراكة المجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم بحائل واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم).وخلال مراسم التوقيع مثل تعليم حائل مدير عام التعليم الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، وعن لجنة تراحم بحائل رئيسها راضي سنيد السلماني .وتأتي هذه الشراكة لإقامة علاقات إيجابية وفعالة مع جميع المستهدفين من الخدمات المجتمعية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم عن طريق بناء علاقة تفاعلية، تتيح فرص التشارك والتكامل مع الجميع، والتزام الطرفين بالعمل على تحقيق أهداف الشراكة المجتمعية المتفق عليها .وتسعى المبادرة لاستمرار التعليم عن بُعد للمستفيدين ورفع مستواهم التحصيلي وعدم التوقف عند زوال الجائحة، والتواصل مع أسر السجناء وتنفيذ ورش عمل لأبناء أسر السجناء بما يتفق مع خصائصهم العمرية والعمل على تنمية الجوانب الشخصية لهم.ويسهل التعليم مهام منسوبي ومنسوبات لجنة تراحم للتعريف بأنشطة اللجنة في المدارس، ويقدم دراسة الاحتياج التدريبي لمنسوبي اللجنة وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل المناسبة.ويدعم تعليم حائل الطلبة الموهوبين من أبناء السجناء بشكل مكثف من خلال إشراكهم بالأنشطة والفعاليات المتعلقة بالموهبة.// انتهى //00:37ت م0007