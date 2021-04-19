رفحاء 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسكثفت جمعية "حياة" للدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء ،بمنطقة الحدود الشمالية أعمالها الدعوية المتعددة من البرامج المنتقاة والنوعية عبر دعاة مؤهلين.وبينت "حياة" أن خطتها في رمضان شملت برنامجاً بعنوان "صفات عباد الرحمن "، وهو عبارة عن مقطع دعوي يومي مدته 60 ثانية ولمدة 17 يوماً، بالإضافة إلى برنامج "الأسباب الجالبة لمحبة الرحمن" وتتكون من 10 حلقات، يلقيها عدد من الدعاة في رفحاء، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات الجمعية وحرصها على تنويع مختلف الوسائل الدعوية، وغيرها من البرامج المتنوعة.// انتهى //00:37ت م0008