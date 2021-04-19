عرعر 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسوزع فريق نسعدهم التطوعي النسائي التابع للجنة التنمية الأهلية أمس، وجبات تفطير صائم لأكثر من 70 من عمال التأهيل الشامل بعرعر ،وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج وأنشطة الفريق الموسمية لخدمة المجتمع.من جانبه قدم مدير مركز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في عرعر عامق نداء العنزي شكره لفريق نسعدهم التطوعي على هذه المبادرة الخيّرة .يُذكر أن الفريق يقوم بتقديم خدمات متنوعة وخيرية شهرية وموسمية على مدار العام.// انتهى //00:56ت م0011