الطائف 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسأغلقت أمانة محافظة الطائف منذ بداية شهر رمضان المبارك 12 منشأة تجارية وأصدرت 124 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.ونفذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالأمانة 3230 جولة رقابية على المنشآت التجارية ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة خلال شهر رمضان لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة والمستودعات الغذائية وأماكن إعداد الأكلات الرمضانية وأسواق النفع العام، كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار (233) مخالفة للتدابير الاحترازية.وأكد أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي أن الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات الفرعية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يُتهاون مع المنشآت المخالفة وستطبق جميع العقوبات.ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).// انتهى //01:36ت م0016