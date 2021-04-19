واس 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واستفقد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ضمن زيارته التفقدية لعدد من المشاريع التعليمية بالمحافظة.واستعرض الدكتور آل فهيد المشاريع ذات الأولوية القصوى للتخلص من المباني المستأجرة، والفصول الإضافية، وعمليات التأهيل، والمعالجات الإنشائية، وعمليات الترميم، والملاعب العشبية، والاحتياجات من المكيفات والبرادات، كما استعرض تحديات تقنية المعلومات والتجهيزات المدرسية.وشهد ورشة العمل الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد التي تنفذها أمانة التعليم، مطلعاً على خطة الإدارة وآليتها للاستعداد للعام الدراسي الجديد، والوقوف على مبنى الابتدائية السادسة بالحوية الذي انتهى مؤخرًا، إضافةً إلى مركز الطفولة المبكرة بالفيصلية المعاد تأهيله.كما زار متحف دار التوحيد واطلع على محتوياته القيمة والتاريخية، التي يمتد عمرها إلى أكثر من 75 عامًا، ونادي المعلمين واطلع على مرافقه وتجهيزاته وخدماته التي يقدمها للمستفيدين.ونوه مساعد وزير التعليم بالجهود التي تبذلها إدارة التعليم بمحافظة الطائف لخدمة العملية التعليمية في المجالات كافة، وجهودها في التخلص من المباني المستأجرة وتوفير بيئات تربوية تعليمية جاذبة وآمنة للطلبة.// انتهى //02:05ت م0019