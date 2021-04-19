أبوظبي 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار الذي يزور أبوظبي حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وجوانب التعاون والشراكة بينهما في عدة مجالات منها التجارية والصحية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //02:29ت م0021