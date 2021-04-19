مكة المكرمة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسوزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، عددا من الهدايا على المعتمرين والمصلين, بمشاركة وكيل الرئيس العام لشؤون كسوة الكعبة المشرفة و المعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي .واشتملت الهدايا على سجادات وبعض الكتيبات وماء زمزم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.ويأتي ذلك خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.// انتهى //03:24ت م0024