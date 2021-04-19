عرعر 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسنظمت إمارة منطقة الحدود الشمالية المؤتمر الصحفي الافتراضي للتعريف بجائزة "كفو " في نسختها الأولى التي أطلقها سمو أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس أمناء الجائزة بالمنطقة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.وقدمت الأمين العام للجائرة الدكتورة تامرة الرماح تعريفاً بالجائزة كرؤية وطنية وتنمية مجتمعية تستهدف تحفيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي وأفراد المجتمع.من جانبه تطرق مساعد أمين الجائزة عبدالله الشمري إلى فروع الجائزة التي تشمل مجالات متنوعة للقطاعات الثلاثة والأفراد المتمثلة في أفضل مشروع حكومي، وأفضل مشروع لتطوير رأس المال البشري، والمجال الخاص لأفضل مسؤولية اجتماعية للشركات، وللمجال غير الربحي الذي يشمل أربعة فروع تمثلت في (أفضل مشروع تنموي، ومشروع استدامة مالية، ومنظمة غير ربحية ناشئة، وأفضل منظمة غير ربحية في التطوع )، وفي مجال الأفراد ( الأعمال التطوعية ، ومتطوع من ذوي الإعاقة ، والطالب المتميز ، وأفضل مشروع ريادة أعمال ، وأفضل مشروع تقني)، وكذلك طريقة استقبال طلبات الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.من جهته تناول المسؤول الإعلامي للجائزة محمد عايد الرويلي أهداف الخطة والمحتوى الإعلامي في تحقيق المستهدفات للجائزة وبناء الشركات بين الجهات الأهلية والجمعيات الخيرية للتنافس على الجائزة.// انتهى //05:04ت م0029