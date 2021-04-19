كيتو 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجلت الإكوادور 2389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) و43 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت وزارة الصحة العامة في الإكوادور أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد بلغ 360546 حالة والوفيات 12720 حالة , داعية السكان الاستمرار في توخي الحذر، حيث تطغى رعاية مرضى كوفيد-19 على النظام الصحي حاليًا.// انتهى //07:02ت م0033