عام / الإكوادور تسجل 2389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/9/7 هـ الموافق 2021/04/19 م واس
كيتو 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس
سجلت الإكوادور 2389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) و43 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العامة في الإكوادور أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد بلغ 360546 حالة والوفيات 12720 حالة , داعية السكان الاستمرار في توخي الحذر، حيث تطغى رعاية مرضى كوفيد-19 على النظام الصحي حاليًا.
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