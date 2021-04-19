هونج كونج 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسعلقت سلطات هونج كونج الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان والفلبين ابتداء من يوم غد 20 أبريل لمدة أسبوعين بعد اكتشاف سلالة كوفيد-19 المتحولة (إن501واي) في المركز المالي الآسيوي للمرة الأولى.وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها "عالية الخطورة للغاية" بعد تسجيل عدة إصابات وافدة تحمل هذه السلالة في هونج كونج خلال الأربعة عشر يومًا الماضية.وسجلت هونج كونج 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 29 إصابة وافدة في أعلى حصيلة يومية منذ 15 مارس ليبلغ عدد المصابين أكثر من 11600 إصابة و209 حالات وفاة, كما حثت السكان البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة على اتباع التدابير الوقائية للحد من انتشار الفايروس والسرعة في أخذ اللقاح.// انتهى //08:47ت م0035