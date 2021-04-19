طوكيو 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجّلت السلطات الصحية اليابانية 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 535651 إصابة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 9653 وفاة، موضحة أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.// انتهى //12:03ت م0057