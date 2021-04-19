إسلام آباد 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان زيادة نسبية خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى تكثيف السلطات الباكستانية حملات التلقيح ضد الفيروس، واتفاقها على الحصول على مليوني جرعة من لقاح كورونا الصيني خلال الأسبوع المقبل.واهتمت بتشديد السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في العاصمة إسلام آباد للسيطرة على الوضع الأمني ومنع جماعة متشددة من التظاهر وممارسة الشغب.ونشرت صحف إسلام آباد تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التي نفى فيها دخول بلاده في محادثات سرية مع الهند لتحسين العلاقات المتوترة، وتأكيده بأن قضية كشمير تبقى القضية المحورية لأي محادثات ذات مغزى.وتابعت زيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشارت صحف الاثنين إلى تجديد باكستان التزامها بمواصلة دعم الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام والمصالحة الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وعرجت إلى تكثيف الحكومة الباكستانية جهودها للسيطرة على التضخم واحتواء موجة الغلاء المعيشي.وتناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 44 عنصرا من حركة طالبان، جراء عمليات عسكرية قامت بها القوات الأفغانية.وأخبرت صحف باكستان عن أنباء سقوط صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في العراق مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.// انتهى //12:03ت م0058