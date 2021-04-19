الدمام 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسانطلقت الاختبارات النهائية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام للعام الدراسي الجامعي 1442هـ أمس، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية في جميع فروع الجامعة وكلياتها.وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي أن الجامعة حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء الاختبارات، وسط تطبيق جميع الإجراءات والإرشادات الاحترازية والصحية الشاملة المقرة من الجهات المختصة، إضافة وجود الدليل الإرشادي لعودة آمنة للدراسة بالجامعة، وما يحتويه من بروتوكولات بالاختبارات.وأشار إلى أنه جرى جدولة الاختبارات على فترات مختلفة لتقليل أعداد الطلبة المتواجدين في الكلية في وقت واحد وترتيب أماكن الجلوس في قاعة الاختبار لتحقيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات عند مداخل قاعات الاختبارات وغيرها.// انتهى //12:10ت م0062