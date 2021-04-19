الجزائر 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالقرارات التي أصدرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء أمس، مبرزة بأن تحسين القوة الشرائية للمواطن والارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي تصدرا حزمة القرارات الرئاسية.وأشارت إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات حددت يوم الخميس المقبل آخر موعد لاستلام ملفات الترشح للانتخابات النيابية المبكرة المقررة 12 يونيو القادم، لافتة الانتباه إلى أن السلطة اعتمدت التغيير عنوانا للحملات الانتخابية التي سوف تبدأ رسميا 17 مايو.وتحدثت عن إعلان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية اللّيبية محمد حمودة أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، سيقوم بزيارة مدينة بنغازي قريبا، برفقة جميع الوزراء بحكومة الوحدة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء هناك.وتناقلت صحف الجزائر دعوة وزارة الخارجية الأمريكية دبلوماسييها غير الأساسيين في السفارة الأمريكية لدى تشاد إلى مغادرة البلاد، بسبب هجمات محتملة من جانب المعارضة المسلحة على العاصمة نجامينا.// انتهى //12:41ت م0065