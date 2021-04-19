داكار 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مكتب الملحق الديني في داكار ولليوم الرابع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالعاصمة داكار وضواحيها، لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب موقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمواجهة فيروس كورونا .وجرى توزيع ٤٠٠ سلة غذائية للأسر المحتاجة ، إضافة إلى أكثر من ٥٠٠ كيس لتفطير المسافرين وفي الأسواق، ضمن الأعمال التي تقدم عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ١٤٤٢ هـ.// انتهى //12:43ت م0067