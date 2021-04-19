نجران 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واستمكّن مركز طب الأسنان التخصصي في نجران بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى نجران العام الجديد من إجراء 395 عملية خلال 90 يوما .وأوضحت "صحة نجران" أنه تم تقليص فترة الانتظار في المركز من 360 يوم إلى 20 يوماً نتيجةً لتنفيذ حزمة من برامج تحسين الأداء التي تهدف إلى التيسير على المرضى وتوفير الوقت والجهد عليهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، لافتةً إلى قيام المركز بإجراء آلاف الإجراءات الطبيبة المتعلقة بعلاج العصب، وخلع الأسنان، والحشوات، وسد الحفر والشقوق.وأضافت أن مركز طب الأسنان التخصصي يستقبل إحالات المراجعين من عيادات الأسنان بالمستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية بالمنطقة، ويضم المركز عيادات متخصصة ومجهزة بأحدث وحدات الأسنان والأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة، ويتميز بوجود مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة.// انتهى //13:04ت م0070