الرياض 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل ختام مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" الذي تنظمه وزارة الثقافة في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.وسيُكرّم في الحفل الفائزون بجوائز المبادرة البالغة 14 جائزة ثقافية، التي تغطي مختلف مسارات النشاط الثقافي في المملكة، وهي: جائزة "شخصية العام الثقافية"، وجائزة "الثقافة للشباب"، وجائزة المؤسسات الثقافية، إلى جانب جائزة الأفلام، جائزة الأزياء، جائزة الموسيقى، جائزة التراث الوطني، جائزة الأدب، جائزة المسرح والفنون الأدائية، جائزة الفنون البصرية، جائزة فنون العمارة والتصميم، جائزة فنون الطهي، جائزة النشر، جائزة الترجمة.وتأتي مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، تقديراً لإسهامات المثقفين في المملكة بمختلف تخصصاتهم الإبداعية، والاحتفاء بالمنجز الثقافي المحلي، وذلك في سياق النهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى إدارته الوزارة وهيئاتها الثقافية.// انتهى //13:05ت م0071