الرياض 07 رمضان1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقيتين مشتركتين مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لصالح المحتاجين في اليمن.وقع الاتفاقيتين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية الأولى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن، بقيمة 5 ملايين و500 ألف دولار أمريكي، يستفيد منها مليونين و429 ألف فرد في محافظات المهرة، وأبين، والضالع، وشبوة، وعدن، وتعز، وحضرموت.و بين الدكتور عبدالله المعلم أن الاتفاقية تهدف لتقديم الخدمات الرئيسية في قطاعات الصحة والتغذية على حد سواء ضمن حزمة الخدمات الصحية الضرورية في حالة الطوارئ والتي تشمل تقديم المسح والتقييم التغذوي للأطفال دون سن الخامسة، والحوامل والمرضعات، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني، والتشخيص الطبي وتوفير العلاج لجميع الشرائح العمرية والجنسية في المجتمعات المستهدفة ضمن المشروع، وتوطين الخدمة، وتدريب كوادر وطنية جديدة.وأشار المعلم إلى أنه سيجري بموجب الاتفاقية الثانية تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة مأرب (المرحلة السادسة)، يستفيد منه 3.549 فردا، بقيمة مليون و722 ألف دولار، بهدف تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، ورفع قدرات الكادر الطبي مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.// انتهى //16:35ت م0151