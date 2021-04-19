المهرة 07 رمضان1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 106 أطنان و893 كيلو غراما من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة ، يستفيد منها 990 أسرة بواقع 5940 فردًا.وسيتم خلال المشروع توزيع 21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية لمناطق المسيلة الساحلية، و21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية لمنطقة سيحوت، و16 طنًا و50 كيلو غراما من السلال الغذائية لمنطقة شحن، و48 طنًا و43 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية الغيضة.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في اليمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 .//انتهى//16:36ت م0152